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Футболист сборной России описал Карпина одним словом

Полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян назвал Валерия Карпина лидером
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Игрок московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян поделился мнением о наставнике национальной команды Валерии Карпине. Его цитирует «Чемпионат.com».

«Лидер», — одним словом описал 18-летний полузащитник главного тренера сборной. Захарян добавил, что считает самыми ценными советы Карпина не есть сладкое и следить за собой.

22 декабря жена Карпина Дарья рассказала о невыносимой черте характера мужа. Она назвала его ворчуном за то, что он иногда проявляет занудство и может гундеть, если что-то лежит не на месте. Карпин ответил, что просто хочет, чтобы в доме был идеальный порядок.

Карпин возглавил сборную России в июле после ухода Станислава Черчесова. Сначала специалист совмещал должности в национальной команде и в «Ростове», однако вскоре ушел из клуба. Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира-2022 на втором месте в группе. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах.

Дарья Коршунова
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