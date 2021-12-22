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Жена Карпина назвала невыносимую черту его характера

Жена Валерия Карпина Дарья о невыносимой черте характера мужа: он такой ворчун

Фото: @dasha.karpina

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья назвала невыносимую черту характера мужа. Об этом она рассказала в интервью «Матч ТВ».

«Занудство, он может ходить и что-то гундеть: "Это не тут лежит и так далее". Причем будет три дня ходить, не замечать, а потом зацепиться. Такой ворчун», — заявила она. Супруга наставника сборной отметила, что просит мужа не тренировать семью.

Карпин ответил, что он не тренирует семью, а хочет, чтобы все было на своем месте. «Порядок должен быть, все должно быть идеально», — заявил он.

Карпина описала поведение супруга после поражений команды. Она подчеркнула, что тренер не ведет себя закрыто после неудач. Карпин добавил, что может обсудить матч с супругой, и отметил, что Дарья хорошо ориентируется в футболе.

Карпин возглавил сборную России в июле после ухода из команды Станислава Черчесова. Сперва специалист совмещал должности в национальной команде и в «Ростове», однако вскоре ушел из клуба. Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира-2022 на втором месте в группе. Команда продолжит борьбу за право выступить на мундиале в стыковых матчах.

Дарья Коршунова
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