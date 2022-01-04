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Дочь Эминема поделилась снимком в бюстгальтере после выхода из душа

Дочь рэпера Эминема Хейли Мазерс разместила в сети фото в бюстгальтере

Фото: @hailiejade

Дочь американского рэпера Эминема, Хейли Мазерс, поделилась cнимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. Соответствующая фотография появилась на ее странице в Instagram-сторис.

На размещенном в сети фото девушка позирует в бюстгальтере Calvin Klein после выхода из душа — фотография сделана в зеркало в ванной комнате. Волосы блогерши замотаны в белое полотенце, на Мазерс также надеты штаны с принтом tie-dye.

«Ну здравствуй, первый понедельник Нового года. Я не готова к тебе», — такую подпись девушка добавила на фотографию.

В июне 2021 года Хейли Мазерс поделилась cнимком в откровенном наряде и порадовала поклонников. На фото 24-летняя блогерша позировала в бюстгальтере из голубого денима, белом трикотажном кардигане и сетчатых брюках такого же цвета. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, сине-коричневая бандана и золотистые часы. Публикация набрала 195 тысяч лайков.

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Дарья Рыбак
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