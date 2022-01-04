Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Лидер «Справедливой России» заявил о желании объединиться с другими партиями

Председатель «Справедливой России» Миронов: мы настроены на объединение с другими партиями

Фото: Globallookpress.com

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сообщил, что обсуждал с лидерами некоторых непарламентских партий вопросы объединения. Об этом пишет ТАСС.

«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — заявил Миронов о желании сотрудничества с другими партиями.

Помимо прочего, политик подчеркнул, что также готов обсуждать вопросы о сотрудничестве или объединения с партиями на региональных выборах 2022 года, однако конкретные решения будут приняты непосредственно перед следующей предвыборной кампанией.

Ранее в декабре политологи оценили основные этапы и итоги перезагрузки ведущей партии страны «Единая Россия». Так, к перестройке отношения к политической жизни, по мнению экспертов, партию привели следующие факторы — падение рейтинга после непопулярных, но важных решений, таких как пенсионная реформа, а также критическое отношение власти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Новый штамм коронавируса обнаружили во Франции
Стали известны подробности пожара на нефтеперерабатывающем заводе
Лидер «Справедливой России» заявил о желании объединиться с другими партиями
Пропавшего россиянина нашли при помощи нейросети
Москвич выставил на продажу банку огурцов за 100 миллионов рублей
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Белоруссии россияне рассказали о случившемся
Психолог посоветовала искать поводы для радости по мелочам
Россиянин оставил трехлетнего сына на улице ради продолжения пьянки
Москвичи призвали остановить запуск фейерверков в городе
В российском городе загорелся пассажирский автобус
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter