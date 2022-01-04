Лидер «Справедливой России» заявил о желании объединиться с другими партиями

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов сообщил, что обсуждал с лидерами некоторых непарламентских партий вопросы объединения. Об этом пишет ТАСС.

«Мы, безусловно, настроены на дальнейший объединительный процесс, открыты для переговоров. Я встречался с лидерами некоторых непарламентских партий. Персоналии называть пока не буду, но переговоры ведутся», — заявил Миронов о желании сотрудничества с другими партиями.

Помимо прочего, политик подчеркнул, что также готов обсуждать вопросы о сотрудничестве или объединения с партиями на региональных выборах 2022 года, однако конкретные решения будут приняты непосредственно перед следующей предвыборной кампанией.

Ранее в декабре политологи оценили основные этапы и итоги перезагрузки ведущей партии страны «Единая Россия». Так, к перестройке отношения к политической жизни, по мнению экспертов, партию привели следующие факторы — падение рейтинга после непопулярных, но важных решений, таких как пенсионная реформа, а также критическое отношение власти.