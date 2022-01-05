Российский тренер рассказал о вреде четверных прыжков для фигурного катания

Российский тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов высказался о четверных прыжках у девушек. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению специалиста, присутствие этого элемента добавляет зрелищности, но вредят целостности программ и качеству катания. «Они создают вау-эффект, но убирают на второй план идею, образы, обыгрыш костюма. Как по мне, это разрушение», — добавил тренер.

В декабре заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин, работавший с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, оценил перспективу исполнения спортсменами четверного акселя. Он назвал элемент недостижимым для всех фигуристов мира

В конце декабря подопечная Давыдова Софья Самоделкина заняла пятое место на чемпионате России в женском одиночном катании. Победу одержала Камила Валиева.