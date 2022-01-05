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В Госдуме назвали причину протестов в Казахстане

Борис Чернышов: в протестах в Казахстане замешаны «лондонский и вашингтонский обкомы»

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов считает, что в протестах в Казахстане замешаны «лондонский и вашингтонский обкомы». По его словам, причиной волнений стала приверженность казахстанских властей курсу сотрудничества с Кремлем, передает Telegram-канал URA.RU в среду, 5 января.

«Единство лидеров Казахстана, приверженность курса кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкому. И эти ребята не сидят без дела», — заявил Чернышов.

Депутат отметил, что людей «вывели на площади» из-за «экономических причин», после чего протестующие стали использовать политические лозунги.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на топливо. Во вторник, 4 января, на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. Правоохранители применяли для разгона протестов слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В 2019 году депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением «вашингтонским обкомом» климатического оружия.

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Евгений Шульгин
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