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Штурм мэрии Алма-Аты протестующими попал на видео

Участники протеста ворвались в здание мэрии казахстанской Алма-Аты

Штурм здания акимата (местной администрации) в казахстанской Алма-Ате попал на видео. Запись опубликована в Telegram-канале РИА Новости.

На записи видно, как толпа протестующих собралась у входа в здание мэрии, слышны выстрелы.

Сообщалось, что в акимате находятся сотрудники полиции. Силовики использовали против протестующих светошумовые гранаты.

Ранее стало известно о попытках участников протеста захватить здания местных администраций в трех городах Казахстана — в Алма-Ате, Шымкенте и Таразе. Позже протестующие захватили акимат в Актобе.

2 января в Казахстане начались протесты против роста цен на топливо, 4 января на площади Республики в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. В столице и Мангистауской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.

Евгений Шульгин
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