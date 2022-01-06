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Спорт

Отец Джоковича раскрыл его дальнейшие планы

Отец Джоковича заявил о возвращении первой ракетки мира из Австралии в Сербию
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Loren Elliott / Reuters

Отец первой ракетки мира Новака Джоковича Срджан Джокович рассказал о дальнейших действиях спортсмена после отказа в австралийской визе, пишет РИА Новости

Джокович-старший раскрыл дальнейшие планы спортсмена и заявил о его возвращении из Австралии в Сербию. «Наша гордость, наш Новак возвращается. Мы все должны приветствовать его как подобает», — призвал он.

Ранее стало известно, что власти Австралии аннулировали визу Джоковича и обязали его покинуть страну. Спортсмен не предъявил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию. Отмечается, что адвокаты Джоковича находятся в процессе обжалования решения.

5 января премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поставил ультиматум Джоковичу и заявил, что ждет от него медицинского подтверждения о запрете делать прививку от коронавируса. В противном случае он обещал отправить теннисиста домой.

Джоковичу отказали во въезде в Австралию, поскольку его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который намечен с 17 по 30 января.

Марина Совина
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