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Казахские демонстранты ворвались в больницу и устроили стрельбу

Sputnik: в Алма-Ате радикалы ворвались в больницу №7 и обстреляли отделение реанимации

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

В Алма-Ате вооруженные демонстранты ворвались в больницу №7, потребовали оказать помощь раненым соратникам, а после обстреляли этаж, где располагалось отделение реанимации. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на сотрудников учреждения.

По рассказам очевидцев, инцидент произошел накануне, 7 января. Врачи согласились помочь пострадавшим радикалам, однако нападавшим пришлось бросить их в больнице из-за угрозы приезда силовиков. Позже раненых передали в руки казахских спецслужб.

«В настоящее время приемный покой в больнице не работает, планируется, что его работа возобновится сегодня вечером. В районе больницы несут службу военные», — отметила корреспондент агентства.

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Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

Позже стало известно, что за организацией погромов и нападений на госучреждения могли стоять сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Бывший глава ведомства Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене.

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Михаил Кириллов
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