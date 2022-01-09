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В МВД Казахстана рассказали об устроивших беспорядки

Глава МВД Казахстана Тургумбаев: устроившие беспорядки были лучше организованы и вооружены

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что устроившие беспорядки в стране были лучше организованы и вооружены, а также использовали радиосвязь. Его слова приводит РИА Новости.

«При этом повсеместно протестующие демонстрировали профессиональные навыки. В их действиях отмечается дисциплина и организованность», — сказал глава МВД, добавив, что для координации действий ими использовались радиостанции.

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Ранее Тургумбаев рассказал, что сотрудников полиции и курсантов избивали и лишали их форм и спецсредств. Также для того, чтобы подорвать авторитет органов власти, преступники переодевались в форму полицейских и военных и совершали противоправные действия. По его словам, всего в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 — полицейских.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и другие продукты, граждане выдвинули политические требования и не закончили выступления против власти.

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Марина Совина
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