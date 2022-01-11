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В США создадут новое подразделение Минюста для борьбы с терроризмом

В Минюсте США создадут подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Администрация США решила создать подразделение по борьбе с внутренним терроризмом в структуре Минюста. Об этом рассказал помощник министра юстиции по вопросам нацбезопасности Мэттью Олсен на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США, цитату приводит ТАСС.

По его словам, в стране назрела проблема внутреннего экстремизма, с которой необходимо бороться. Олсен не пояснил, о чем именно идет речь, но добавил, что эти экстремисты «стремятся к преступным действиям с применением насилия для достижениях социальных или политических целей». В новой структуре Минюста с ними будет бороться «группа преданных своему делу прокуроров».

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В июне 2021-го администрация США обнародовала Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом, в которой утверждалось, будто экстремизм в стране «подпитывается идеями превосходства белой расы». Авторы стратегии уверены, что сейчас именно это представляет наибольшую угрозу для США.

С таким же мнением выступал и президент США Джо Байден. «Террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не "Исламское государство", не "Аль-Каида" (террористические организации, запрещенные в России), а движение превосходства белой расы», — заявил он.

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Елизавета Наумова
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