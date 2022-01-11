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Россиянин предстанет перед судом за убийство девушки 20 лет назад

На Сахалине 45-летний мужчина пойдет под суд за совершенное в 2001 году убийство девушки

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На Сахалине 45-летний мужчина предстанет перед судом по делу об убийстве 19-летней девушки, совершенном двадцать лет назад. Об этом во вторник, 11 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в феврале 2001 года девушка распивала алкоголь в компании приятелей, среди которых был и обвиняемый, в одной из квартир на Вокзальной улице Южно-Сахалинска. Через какое-то девушка и злоумышленник вышли на улицу, после чего тот напал на девушку на пустыре и из хулиганских побуждений один раз ударил ее ножом в шею и четыре раза в область левого легкого. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перетащил тело в подвал одного из домов на улице Победы, обезглавил и поджег его. Сразу после убийства мужчина уехал с Сахалина в Калининград.

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения останков жертвы в 2001 году, однако долгое время полицейским не удавалось выйти на след злоумышленника. Двадцать лет спустя расследование уголовного дела было возобновлено. С помощью сотрудников главного управления криминалистики СКР была проведена ольфакторная экспертиза (экспертиза запаховых следов человека) единственного сохранившегося вещественного доказательства — топора, изъятого с места происшествия. На нем были обнаружены запаховые следы одного из молодых людей, с которыми потерпевшая общалась в день исчезновения.

Мужчину задержали в июле 2021 года в Калининграде. На него завели дело по статье 105 («Убийство из хулиганских побуждений») УК РФ. Ему грозит пожизненное заключение.

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Елизавета Новикова
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