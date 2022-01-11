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Раскрыто число русских в новом правительстве Казахстана

В новом списке казахстанского правительства оказались только две русские фамилии

Фото: сайт Президента Республики Казахстан

В Казахстане утвержден новый состав правительства, соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Среди министров нашлись и русские имена — это заместитель премьера Роман Скляр и глава МЧС Юрий Ильин. Информацию опубликовали на сайте президента Казахстана.

В новом списке казахстанского правительства оказались только две русские фамилии — Скляр и Ильин. Глава МЧС в результате перестановок сохранил пост, а бывший заместитель премьера даже пошел на повышение — теперь Скляр занял место первого заместителя главы правительства.

Тенденция на обновление должностей за счет заместителей прослеживается во всех новых назначениях Токаева. В частности, бывшие замминистры возглавили министерство информации, индустрии и инфраструктуры, а также энергетики. А вот главы силового блока правительства, министры финансов и сельского хозяйства сохранили статус-кво.

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26 марта

Протесты в Казахстане начались 2 января. Люди начали стихийно выходить на митинги на западе страны из-за повышения розничной цены на сжиженный газ (с 10 до 20 рублей за литр). Позже акты гражданского неповиновения охватили всю страну, причем в крупных городах они переросли в погромы. Центр Алма-Аты оказался захвачен протестующими. На этом фоне начались беспорядки — отдельные вооруженные группы захватили правительственные здания и сожгли их. Виновными в жестких действиях назвали казахских националистов и американские НКО.

Президент Токаев сначала удовлетворил требования людей: отправил в отставку правительство и ввел государственное регулирование цен на продукты. Однако после начала массовых беспорядков и призывов к захвату власти, президент вел режим контртеррористической операции в нескольких регионах страны. Казахстанским силовикам вместе с войсками ОДКБ удалось восстановить порядок в республике.

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Дмитрий Настасьев
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