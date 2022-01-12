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Третий самолет Минобороны доставил россиян из Казахстана

Третий самолет ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 россиян

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Казахстана в Москву 86 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан из Алма-Аты», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие в Москву граждане России прибыли в Алма-Ату в туристических целях, на новогодние праздники или находились в командировке. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты россияне оставались в гостиницах города. В ходе пребывания в отелях, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке в Россию.

8 января в столице республики, Нур-Султане, открылся кризисный штаб для эвакуации граждан России, которые застряли в Казахстане из-за беспорядков и хотят выехать на родину. В МИД РФ рассказали, что зарегистрировали 1600 россиян, которые пожелали вернуться из Казахстана.

Марина Совина
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