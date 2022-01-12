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Российский суд оштрафовал бывшего программного директора «Муз-ТВ»

ТАСС: бывшего программного директора «Муз-ТВ» Разыграева оштрафовали на 5 тысяч рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский суд оштрафовал бывшего программного директора «Муз-ТВ» Андрея Разыграева за распространение вредной для детей информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Суд признал Разыграева виновным в совершении правонарушения по части 2 статьи 13.21 КоАП РФ ("Нарушение порядка распространения среди детей продукции средства массовой информации, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью")», — говорится в официальном заявлении.

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Отмечается, что бывшего программного директора «Муз-ТВ» обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

16 декабря стало известно, что Роскомнадзор составил новые протоколы на Разыграева и «Муз-ТВ». Причиной стало нарушение установленного порядка распространения среди несовершеннолетних продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию.

9 декабря сообщалось об увольнении программного директора Разыграева с телеканала «Муз-ТВ». В посте, опубликованном в Facebook, он заявил, что его решение покинуть пост никак не связано с судами и штрафами.

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал Разыграева на 100 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. До этого за аналогичное правонарушение на один миллион рублей оштрафовали сам канал «Муз-ТВ».

Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией в начале июня 2021 года церемонии «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». В эфире канала были показаны материалы, которые, по мнению суда, содержали ЛГБТ-пропаганду.

Евгения Наумова
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