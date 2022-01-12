Оценена возможность скорого увеличения зарплат россиян

Эксперты оценили возможность реализации озвученных ранее планов в скором времени поднять россиянам заработные платы относительно размера инфляции. Они отметили, что принудить работодателей увеличить зарплаты сотрудникам невозможно, однако этого можно ожидать от крупных компаний, сообщают «Известия».

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что одним из решений подобных проблем является повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также власти могут создать конкуренцию на рынке труда, повысив зарплаты бюджетникам, что приведет к перетоку рабочей силы в бюджетные организации и стимулирует частных работодателей повышать зарплаты.

Эксперт уверен, что стоит сосредоточиться не на принудительном увеличении заработных плат россиянам, а на создании новых рабочих мест и развитии инфраструктуры. По его мнению, нет смысла в том, чтобы повышать зарплату, если у людей в целом существует проблема с поиском работы.

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева подчеркнула, что хоть в законодательстве присутствуют пункты об индексации зарплат, наказания для малого и среднего бизнеса в случае их нарушения на деле не применяются. Кроме того, по ее словам, в условиях пандемии коронавируса мало кто может себе позволить увеличить заработную плату своим сотрудникам.

Ранее стало известно, что самые высокие зарплаты в России оказались у нефтяников и газовиков, среди других высокооплачиваемых профессионалов — менеджеры и консультанты по вопросам управления, а также специалисты в авиационном секторе. К таким выводам пришли специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата о зарплатах сотрудников компаний за три квартала прошлого года.