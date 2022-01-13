Турист снял на видео веселье с вином и стюардессой на борту и опозорился в сети

Авиакомпания начала внутреннее расследование из-за вирусного ролика, который вызвал общественный резонанс — на видео турист веселится на борту самолета со стюардессой и большим количеством алкоголя. Об этом пишет The Independent News & Media.

Так, в начале 2021 года немецкий путешественник выложил в своих социальных сетях 15-секундный ролик, на котором показал свой полет сингапурской авиакомпанией Scoot Airways. На кадрах видно, как турист со своим другом наслаждаются отдыхом на борту — мужчины сняли рубашки и заказали себе больше 12 бутылок вина, которые стюардесса принесла им в большом желтом контейнере.

Бортпроводница, которая также попала на видео, пытается успокоить разбушевавшихся пассажиров, показывая им жестами вести себя тише, однако мужчины продолжают веселиться. Отмечается, что ролик быстро стал вирусным, набрав около 600 тысяч просмотров и большое количество негативных комментариев. Авиакомпания посчитала поведение туристов позорным и подрывающим авторитет перевозчика и начала внутреннее расследование.

Путешественник удалил публикацию из своего аккаунта и объяснил, что видео было постановочным, а также снято исключительно в развлекательных целях.