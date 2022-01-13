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Уволенный министр в Казахстане нашел место в советниках президента

Президент Токаев взял уволенного министра энергетики Казахстана себе в советники
Магзум Мирзагалиев

Магзум Мирзагалиев. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Бывший министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев получил место советника президента республики Касыма-Жомарта Токаева. Соответствующее распоряжение главы республики опубликовано его пресс-службой.

Мирзагалиев был одним из тех чиновников, которого в ходе обещанных Токаевым перестановок в правительстве отправили в отставку. Именно его ведомство ответственно за увеличение цены на сжиженный газ в Казахстане, из-за которого начались первые митинги, переросшие затем в массовые беспорядки. Пока Мирзагалиева определили в помощники президента, министерское кресло занял его заместитель Болат Акчулаков.

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Состав нового правительства Токаев утвердил 11 января. Несмотря на то что министров отправили в отставку на фоне массовых беспорядков и требований политических изменений в стране, новых лиц в казахстанских правительственных кабинетах оказалось немного. В большинстве случаев места уволенных министров заняли их заместители, а главы МИД, МВД, финансового ведомства, министерства обороны и министерства сельского хозяйства сохранили посты. Международная организация Human Rights Watch отмечала раннее в докладе, что руководство Казахстана не проводит реальные реформы.

В то же время Токаев пообещал казахстанцам подготовить пакет изменений в политической системе Казахстана. К сентябрю 2022 года правительство собирается изменить избирательную систему, ожидается также «разбор полетов» в силовом блоке государства.

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Дмитрий Настасьев
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