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Международная организация оценила ситуацию с правами человека в Казахстане

Human Rights Watch: власти Казахстана в 2021-м отказались проводить политические реформы

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Международная организация Human Rights Watch в очередном докладе оценила ситуацию с соблюдением прав человека в Казахстане. Обстановка в правовом поле республики остается прежней, а забастовки и протесты начались еще в 2021 году, следует из доклада.

Правозащитники отчитались, что ухудшение общественно-политической ситуации наблюдалось уже в 2021 году. «По всей стране участились стихийные забастовки рабочих, требующих повышения оплаты труда и улучшений его условий. В июне Международная организация труда (подразделение ООНприм. «Ленты.ру») раскритиковала Казахстан за нарушение трудового законодательства», — написали эксперты в докладе.

В то же время продолжались преследования неугодных властям журналистов. В частности, по новому закону, формально защищающему права детей, приняты поправки, по которым иностранные СМИ обязаны регистрироваться в республике и в течение 24 часов удалять заметки по требованию властей, пишут правозащитники. Казахстанские власти много говорят о реформах, но на деле отказались их проводить, следует из материалов доклада.

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В связи с прошедшими в январе 2022-го массовыми беспорядками внимание правозащитников к Казахстану только усилилось. «К этой стране приковано внимание всего мира, который рассчитывает увидеть демонстрацию правительством уважения основополагающих прав. От Казахстана ждут транспарентности, расследования нарушений со стороны правительственных сил и привлечения виновных к ответственности», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Тем временем президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал число пострадавших из-за столкновений с боевиками в Алма-Ате сотрудников правоохранительных органов. По информации Токаева, ранения получили около тысячи полицейских.

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Дмитрий Настасьев
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