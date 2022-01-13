Туристы застряли в закрытом из-за снегопада городе и стали звездами в сети

Американские туристы поехали праздновать Рождество в соседний город и застряли в нем на несколько дней из-за сильного снегопада — своей историей они поделились в социальной сети и прославились. Пара выложила ролик в общий TikTok-аккаунт.

5 января путешественница Бриттани Кларк-Харгрейвс (Brittany Clark-Hargraves) и ее муж Кори (Cory) из Олимпии, штат Вашингтон, решили отправиться в соседний городок Ливенворт, чтобы провести там выходные и отметить Рождество. Тем не менее, туристам пришлось взять отпуск и задержаться еще на несколько дней, так как жизнь в городе полностью остановилась из-за сильного снегопада.

На видео пара показала обстановку в городе: на кадрах видны пустынные улицы, закрытые магазины и высокие сугробы снега. По словам американцев, они попали в сильнейший за 25 лет снегопад в регионе. «В городе все закрыто. Все дороги и транспортное движение заблокировано на три дня», — говорится в подписях к ролику. Видео быстро стало вирусным и набрало за несколько дней более миллиона просмотров, сделав чету Кларк-Харгрейвс звездами.

Пользователи сети в комментариях под роликом интересовались особенностями их быта в эти дни, посоветовали им проверять прогноз погоды перед поездками, а также сравнили их историю с началом романтического фильма. «Добро пожаловать в Вашингтон, наш климат меняется, а мы вообще не понимаем, что к чему», «Надеюсь, вы добрались до дома в безопасности», «Худшее место, где можно было застрять!», «Ну уж нет, лучше смотреть на снегопад по веб-камере», — также написали юзеры.