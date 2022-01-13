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Спорт

Жулин пожаловался на нехватку денег

Двукратный призер ОИ Александр Жулин: прошу занести мои сбережения в Красную книгу

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин пожаловался на нехватку денег. Об этом он рассказал на странице в Instagram.

Тренер поделился с подписчиками, что после новогодних праздников от его финансовой подушки безопасности осталась лишь наволочка. «Прошу занести в Красную книгу мои сбережения. Они на грани исчезновения», — написал Жулин.

Ранее в среду, 12 января, канадская фигуристка Меган Дюамель потребовала у Международного союза конькобежцев (ISU) наказать Жулина. Ее возмутили слова специалиста, который назвал уродом американского фигуриста Тимоти Ледюка. Тот станет первым небинарным спортсменом на Олимпийских играх в Пекине. Жулин заявил, что не будет извиняться за свои слова.

10 января американская сборная по фигурному катанию объявила состав на Олимпийские игры-2022. В список попал Ледюк, который идентифицирует себя гендером, выпадающим из бинарной системы. Он объявил о своей небинарной гендерной идентичности в прошлом году. Ледюк в паре с Эшли Кейн-Гриббл в январе этого года выиграл чемпионат США.

Дарья Коршунова
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