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Законопроект о новых санкциях в США сравнили с высказываниями Жириновского

Директор РСМД Кортунов: законопроект о новых санкциях еще далек от утверждения
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Представленный в Конгрессе США законопроект о санкциях против России еще далек от утверждения, и в этой ситуации опасаться его будет лишним, так же как принимать за официальную позицию России высказывания российского политика Владимира Жириновского. Такое сравнение в интервью «Ленте.ру» предложил Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), эксперт клуба «Валдай».

«Нужно делать поправку на то, что законопроект о санкциях пока лишь находится на уровне Конгресса. Если мы будем воспринимать каждое высказывание Владимира Жириновского как позицию Кремля, то можем далеко зайти», — сказал Кортунов.

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12 января в конгрессе США был представлен законопроекте о новых санкциях против России на случай эскалации конфликта на Украине. Среди предложений авторов документа — запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России, ограничения против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Рассматривается и введение санкций лично против президента России Владимира Путина, а также высших должностных лиц страны.

Лидер и основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский известен целым рядом резонансных высказываний. В частности, он предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь, призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь и предложил переименовать президента России в Верховного правителя.

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Сергей Витько
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