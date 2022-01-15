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Профессор рассказал о внеплановом запуске ракет КНДР в ответ на санкции США

Профессор Чжан: решение КНДР запустить ракеты было внезапным ответом на санкции США

Фото: Pixabay

Директор центра исследований Северной Кореи института Сечжон Чон Сон Чжан заявил, что КНДР приняла решение запустить две баллистических ракеты внепланово, чтобы продемонстрировать свою силу в ответ на санкции США. Его слова приводит РИА Новости.

Профессор указал, что, судя по региону и времени запусков, снаряды не были гиперзвуковыми. «Северная Корея обычно испытывает новое оружие на рассвете или ранним утром, исходя из этого пуски, которые прошли во второй половине дня, не были запланированы заранее, и решение о их проведении было принято внезапно, в ответ на санкции США», — подчеркнул он.

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Чон Сон Чжан добавил, что КНДР не остается ничего иного, как отвечать силой на силу, поскольку Соединенные Штаты реагируют санкциями на любые пуски ракет, даже те, которые не были межконтинентальными баллистическими.

По мнению эксперта, если США перестанут жестко реагировать на этот пуск ракет, то и Северная Корея прекратить обострять обстановку в преддверии Олимпийских игр в Пекине и откажется на время от новых ракетных испытаний.

14 января Северная Корея осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. 11 января страна также провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты, что стало вторым запуском вооружений КНДР в этом году. Испытания проходили в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Ракета пролетела 1000 километров и точно поразила цель.

США предложили отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет. Речь идет о пусках шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В ответ власти КНДР предупредили Вашингтон о «более жесткой реакции». Недавние пуски ракет в МИД КНДР назвали «осуществлением права на самооборону».

Марина Совина
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