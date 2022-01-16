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Российский боксер-чемпион рассказал о финансовой поддержке от Кадырова

Боксер Артур Бетербиев о финансовой помощи от Кадырова: нам повезло, что у нас есть он

Кадр: ММАТИКА / Youtube

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за финансовую поддержку спортсменов.

«Нам очень повезло, что у нас есть Рамзан Ахматович, который помогает. Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — заявил спортсмен. Он вспомнил, что Кадыров обещал помогать ему деньгами в начале карьеры, однако обращал внимание на то, что на ринге побеждать должен он сам.

30 декабря Кадыров раздал нескольким бойцам спортивного клуба «Ахмат» автомобили Mercedes. Подарки получили Бетербиев, Абдул-Керим Эдилов, Имам Хатаев и Тамерлан Башаев.

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.

Анастасия Борисова
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