Российский боксер-чемпион рассказал о финансовой поддержке от Кадырова

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу ММАТИКА поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за финансовую поддержку спортсменов.

«Нам очень повезло, что у нас есть Рамзан Ахматович, который помогает. Он тратит очень много не только финансов, но и чисто своего времени, энергии», — заявил спортсмен. Он вспомнил, что Кадыров обещал помогать ему деньгами в начале карьеры, однако обращал внимание на то, что на ринге побеждать должен он сам.

30 декабря Кадыров раздал нескольким бойцам спортивного клуба «Ахмат» автомобили Mercedes. Подарки получили Бетербиев, Абдул-Керим Эдилов, Имам Хатаев и Тамерлан Башаев.

В декабре прошлого года Бетербиев нокаутировал американца Маркуса Брауна и защитил два титула чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Для россиянина эта победа стала 17-й в 17 боях.