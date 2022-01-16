Западные дипломаты заявили о намеках России на перемещение ракет ближе к США

Западные дипломаты заявили, что на переговорах их российские коллеги намекали на перемещение ядерных ракет ближе к США. Заявления источника, близкого к ходу переговоров, приводит New York Times.

Российские дипломаты якобы утверждали, что Москва пойдет на это в том случае, если Запад не примет требования Кремля о гарантиях безопасности в Европе.

В материале не уточняется, каким образом выражались намеки. Кроме того, нет информации о странах и территориях, расположенных «ближе к берегам США». При этом заявляется, что такое решение поможет сократить до пяти минут время подлета к цели. Авторы статьи сравнили подобные намерения с Карибским кризисом начала 1960-х годов, когда СССР разместил атомное оружие на Кубе.

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. Как уточнил официальный представитель Госдепартамента, в общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продолжалась около 7,5 часа. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО.