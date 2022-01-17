Белорусский герб повредили на границе с Польшей

Неизвестные на границе с Польшей повредили белорусский герб на пограничном столбе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) Белоруссии.

Утром в понедельник, 17 января, наряд пограничников обнаружил пробоины на пограничном столбе и щитке с изображением государственного герба. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственными символами».

«Установлено, что погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства», — сообщили в СК.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии обвинил Польшу в гибели зубров из-за колючей проволоки, установленной с польской стороны. «В отличие от белорусского сигнализационного комплекса, польская "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных», — заявила белорусская сторона.

В 2021 году на границе Белоруссии и Польши разразился миграционный кризис после того, как президент Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев из Ближнего Востока, стремящихся в Евросоюз. Запад обвиняет Лукашенко в намеренной провокации и использовании мигрантов в своих интересах.