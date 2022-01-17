Япония захотела усилить свою обороноспособность из-за пусков ракет КНДР

Япония будет развивать свою обороноспособность из-за новых угроз безопасности, в том числе из-за продолжающихся ракетных запусков КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь премьер-министра Японии Фумио Кисиды на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Принимая во внимание ракетные запуски [КНДР], односторонние попытки изменить статус-кво, быстрые изменения в военном балансе, вызовы в космосе, киберпространстве, правительство будет работать как единое целое для защиты нашей территории, территориальных вод, воздушного пространства, а также жизни и имущества нашего народа», — сообщил глава правительства.

Кисида добавил, что в этом году правительство страны намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивного удара по базам противника». Премьер в контексте обеспечения безопасности страны также подчеркнул важность стратегического альянса Японии с США.

Подобные заявления со стороны японских властей звучат не впервые. В ноябре 2021 года Кисида допустил возможность применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. Он призвал не упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия.