Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония захотела усилить свою обороноспособность из-за пусков ракет КНДР

Премьер-министр Кисида: Япония усилит обороноспособность на фоне ракетных запусков КНДР

Фото: Reuters

Япония будет развивать свою обороноспособность из-за новых угроз безопасности, в том числе из-за продолжающихся ракетных запусков КНДР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь премьер-министра Японии Фумио Кисиды на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Принимая во внимание ракетные запуски [КНДР], односторонние попытки изменить статус-кво, быстрые изменения в военном балансе, вызовы в космосе, киберпространстве, правительство будет работать как единое целое для защиты нашей территории, территориальных вод, воздушного пространства, а также жизни и имущества нашего народа», — сообщил глава правительства.

Кисида добавил, что в этом году правительство страны намерено сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности. В нее войдут всевозможные варианты укрепления обороны, в том числе «возможность нанесения превентивного удара по базам противника». Премьер в контексте обеспечения безопасности страны также подчеркнул важность стратегического альянса Японии с США.

Подобные заявления со стороны японских властей звучат не впервые. В ноябре 2021 года Кисида допустил возможность применения превентивных ударов по базам противника в качестве оборонительной меры. Он призвал не упускать из вида продолжающееся развитие ракетных технологий Пхеньяна, включая появление у него сверхзвукового оружия.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Беглый банкир Аблязов раскрыл центр координации протестов в Казахстане
Названо количество зависимых от соцсетей россиян
Россиянам назвали способ превратить 19 дней отпуска в полтора месяца
Производитель российских процессоров заподозрил свою ненужность
Москвичка рассказала о похоронных традициях в Бутово
Вера Брежнева порадовала фанатов снимком в купальнике с Мальдив
В организации ограбления вдовы Градского заподозрили прислугу
Порезавшего пассажиров автобуса россиянина отправили в психиатрическую больницу
В российском городе отменили крещенские купания из-за омикрон-штамма
Женщина послушала мать и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter