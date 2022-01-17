Шевченко прокомментировал увольнение из «Дженоа»

Украинский специалист Андрей Шевченко прокомментировал увольнение из итальянского клуба «Дженоа». Его слова приводит Tuttosport.

«За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли», — заявил специалист. Он отметил, что никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис». По мнению Шевченко, стадион необыкновенный, потому что болельщики «Дженоа» необыкновенные. «Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей», — обратился тренер к футболистам.

Ранее генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему принял решение отправить Шевченко в отставку. Он заявил, что под руководством украинца улучшений в игре и результатах команды не произошло.

16 января к Шевченко обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что вся Европа знает, на какую игру способна команда под руководством Шевченко. Также Зеленский предложил тренеру вернуться на работу домой, поскольку он «самый любимый на Украине».

15 января Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба, на который был назначен в ноябре 2021 года. При нем команда проиграла семь матчей из 11.