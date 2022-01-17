Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Металлург Мг
Перенесён
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Перенесён
Авангард
КХЛ - регулярный чемпионат
Болонья
Сегодня
20:30 (Мск)
Наполи
Италия - Серия А|22-й тур
Милан
Сегодня
20:30 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|22-й тур
Баффало Сэйбрз
Сегодня
21:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Фиорентина
Сегодня
22:45 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|22-й тур
Спорт

Шевченко прокомментировал увольнение из «Дженоа»

Шевченко об увольнении из «Дженоа»: мы с тренерским штабом сделали все, что могли

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Украинский специалист Андрей Шевченко прокомментировал увольнение из итальянского клуба «Дженоа». Его слова приводит Tuttosport.

«За эти два месяца мы с моим тренерским штабом сделали все, что могли», — заявил специалист. Он отметил, что никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис». По мнению Шевченко, стадион необыкновенный, потому что болельщики «Дженоа» необыкновенные. «Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. За этих ребят, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и никогда не бросали нас посреди трудностей», — обратился тренер к футболистам.

Ранее генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс объяснил, почему принял решение отправить Шевченко в отставку. Он заявил, что под руководством украинца улучшений в игре и результатах команды не произошло.

16 января к Шевченко обратился президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что вся Европа знает, на какую игру способна команда под руководством Шевченко. Также Зеленский предложил тренеру вернуться на работу домой, поскольку он «самый любимый на Украине».

15 января Шевченко покинул пост главного тренера итальянского клуба, на который был назначен в ноябре 2021 года. При нем команда проиграла семь матчей из 11.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
России предрекли более 100 тысяч заражений в сутки на пике волны омикрона
Порошенко приехал в суд и снова выступил на митинге
Криптомиллионеры начали массово переезжать на один остров
В Роспотребнадзоре назвали долю попавших в реанимацию детей с COVID-19
Захотевших посетить Индию туристов предупредили о возможных проблемах с психикой
Двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки
Девушка заставила мужчин просто так платить ей сотни тысяч рублей в день
Женщина набросилась на сторонников Порошенко у аэропорта
Татьяну Тарасову выписали из больницы
Пассажира московского такси расстреляли и украли у него пустую барсетку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter