После выхода нового клипа Диму Билана обвинили в служении дьяволу

После выхода нового клипа «Она любила музыку» певца Диму Билана обвинили в служении дьяволу. Ролик на эту тему появился на YouTube-канале StarLife TV.

В совместном видео артиста с Наталией Власовой зрители нашли отсылки к сатанизму и символику иллюминатов. Авторы разбора клипа предположили, что синие лучи света в кадре символизируют Люцифера, а также складываются в перевернутый треугольник, который якобы намекает на падение мира. Огромный диско-шар, вокруг которого ходят исполнители, сравнили с Землей.

Когда Билан исчезает из кадра, авторы разбора указывают на то, что в клипе видна одна лишь Власова — а женское начало, по их мнению, представляет из себя тьму и бездну. «Получается, что в мире нарушается баланс в сторону тьмы. Именно этого и добиваются иллюминаты», — говорит голос за кадром.

Также авторы утверждают, что если включить обратное воспроизведение песни, то можно услышать строки вроде: «Мертв Моисей, и здесь один дьявол».

Билан отреагировал на обвинения в сторис в своем Instagram-аккаунте и заявил, что он «против дьявола»: «Случайности нами правят больше, чем кто-то их расшифровывает. Я вам столько могу показать, если интересно! Но я против дьявола! Всю свою жизнь!»

Певец признался, что ему иногда кажется, будто все вокруг сошли с ума. Он удивился, что его слушатели верят в теории заговоров.