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Спорт

Соперница российских фигуристок объявила сбор средств для поездки на Олимпиаду

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на ОИ в Пекине

Фото: Raniero Corbelletti / globallookpress.com

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о сборе средств для поездки на Олимпиаду-2022 в Пекине. Спортсменка опубликовала сообщение с просьбой на своем сайте.

«В скором времени я надеюсь быть в Пекине, чтобы во второй раз представлять Бельгию на зимних Олимпийских играх. Однако, чтобы это произошло, мне нужна любая финансовая поддержка, которую я могу получить», — написала Хендрикс. Спортсменка попросила фанатов помочь ей и сделать пожертвование на сайте.

Перед стартом чемпионата Европы 22-летнюю Хендрикс называли главной соперницей российских фигуристок. В короткой программе она стала второй и смогла обойти Александру Трусову и Анну Щербакову, уступив лишь Камиле Валиевой. В произвольной программе спортсменка дважды упала, что не позволило ей удержать место на подиуме. Фигуристка завершила соревнования на четвертом месте. Весь пьедестал заняли российские спортсменки.

Соревнования фигуристов на Олимпиаде пройдут с 4 по 19 февраля. Спортсмены разыграют пять комплектов наград.

Дарья Коршунова
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