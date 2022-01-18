Легенда сборной России высказался о первом небинарном спортсмене на Олимпиаде

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о первом небинарном спортсмене в истории Олимпийских игр, американском фигуристе Тимоти Ледюке. Его слова приводит «Все про спорт».

«Я против показа этого. Я руки бы не подал, хотя никому не запрещаю», — заявил Мостовой. Легендарный футболист отметил, что понимает, что каждый человек вправе выбирать свою судьбу, но он все равно выступает противником этого.

По словам Мостового, в футболе тяжело представить такого человека. «В коллективе, где больше 30 мужиков, такой долго не протянет. Хотя планета чего только ни преподносит», — сказал он.

16 января заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова высказалась о фигуристе Ледюке. Она отметила, что один человек не станет угрозой для олимпийского движения. «Я считаю, что каждый человек, рожденный на земле, имеет право заниматься тем, чем хочет», — подчеркнула специалист.

Ранее о Ледюке высказался Александр Жулин. Тренер назвал уродом фигуриста и отказался подробнее комментировать ситуацию.