Подполковника МВД с 22 квартирами отпустили из СИЗО

В Воронеже суд отпустил из СИЗО экс-замглавы региональной ГИБДД Игоря Качкина, у которого ранее прокуратура обнаружила в собственности 22 квартиры общей стоимостью 50 миллионов рублей. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, Качкину без разрешения суда теперь нельзя общаться с участниками уголовного дела по телефону, почте и интернету. Его также обязали являться в суд и к следователю.

В июле 2021 года Ленинский районный суд Воронежа отправил Качкина в СИЗО на два месяца за то, что он предложил взятку своему коллеге. Полицейский хотел, чтобы его знакомый без проблем сдал на водительские права. Позже бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области уволили со службы по отрицательным мотивам.

В феврале 2020 года прокуратура обнаружила у подполковника МВД дома, квартиры и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована. Отец Качкина тогда назвал обвинения клеветой и черной завистью. По его словам, сын заработал все своим честным трудом.

