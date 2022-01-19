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Катающихся на лыжах в шторм россиян в Сочи раскритиковали в сети

Россияне покатались на горнолыжном курорте в Сочи в шторм и возмутили пользователей сети

Россияне покатались на лыжах в Сочи во время шторма и спровоцировали возмущение пользователей сети. Соответствующее видео, снятое на одном из горнолыжных курортов, разместил Instagram-аккаунт sochi_today.

На опубликованных кадрах виден горный склон, на котором находятся несколько десятков отдыхающих — некоторые катаются на лыжах, другие — на сноубордах. Отмечается, что порывы ветра достигали 30 километров в час, а видимость была нулевой.

Интернет-пользователи раскритиковали действия россиян. «Всегда удивляли такие люди, которые намеренно рискуют жизнью», «Хотите повторить "Перевал Дятлова"?», «Отчаянные туристы», «Кто вообще допустил их на лыжную трассу?», «В такую погоду пусть все дома сидят», «Больше их никто не видел», «Спасателей жалко, откапывай их потом», — писали юзеры.

Мария Гейн
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