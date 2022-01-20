Канцлер Германии высказался о России цитатой из фильма «Брат-2»

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик призвал Москву признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2».

Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот Олаф Шольц канцлер ФРГ

Также Шольц заявил, что Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской «агрессии». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заключил канцлер Германии.

Итоги встречи глав МИД

17 января в Россию прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Перед этим дипломат посетила Украину.

В ходе визита Бербок заявила, что Германия готова к диалогу с Россией, однако не собирается идти на это ценой территориальной целостности Украины и не ставит суверенитет последней под сомнение.

Мы готовы к серьезному диалогу с Россией, дипломатия — единственный путь. Любая новая агрессия [в отношении Украины] будет иметь высокую цену, ни одна страна не имеет права предписывать другим, в каком направлении им идти Анналена Бербок глава МИД ФРГ

Российский министр рассказал, что во время переговоров он выразил озабоченность курсом НАТО на сдерживание РФ. Кроме того, Лавров и Бербок уделили внимание инициативам, которые российская сторона выдвинула относительно согласования надежных правовых гарантий безопасности.

Я напомню: такие гарантии были переданы нами США и членам Североатлантического альянса. Мы сейчас ожидаем ответов, как и было нам обещано, на эти предложения, чтобы продолжить переговоры Сергей Лавров глава МИД России

При этом Лавров отметил, что дискуссия с Бербок была полезной, даже несмотря на ряд противоречий по некоторым вопросам. Он также счел, что Берлин и Москва могут двигаться вперед в развитии отношений.

Почему НАТО и ЕС отказываются от предложений России?

По итогам обсуждений, состоявшихся на прошлой неделе, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал: альянс не может пойти на ряд условий России, в том числе на нерасширение на восток, поскольку этого могут хотеть суверенные государства у границ РФ (в частности, Украина).

По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, причиной отказа НАТО от основных предложений России по гарантиям безопасности стало то, что они неприемлемы. В частности, вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело не в том, хотим мы или нет, чтобы Украина стала членом НАТО, дело в том, что мы не хотим, чтобы суверенным государствам указывали, что они не могут принимать определенных решений Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО. По его словам, с этим согласны все страны-члены Евросоюза.

Обсуждают только «вторичные» вопросы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон и Брюссель не хотят обсуждать основные требования Москвы по гарантиям безопасности в Европе. На переговорах Москва выдвинула предложения по деэскалации напряженности: отказ от расширения НАТО на восток, свертывание инфраструктуры альянса и возвращение его к рубежам по состоянию на 1997 год, а также неразмещение ракет близ российских границ.

По словам Рябкова, США и НАТО готовы обсуждать только вторичные требования, которые не смогут коренным образом поменять отношения Запада и России и изменить статус-кво. «"Нет" не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», — отметил Рябков.

На интервью Рябков также заявил, что Россия продолжает твердо отстаивать свои интересы, именно поэтому НАТО считает Москву своим главным противником. Кроме того, он добавил, что США и НАТО не хотят идти навстречу Кремлю касательно предложений по гарантиям безопасности.