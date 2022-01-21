Дагестанец на «Жигулях» устроил GTA-заезд, сбил инспектора и попал на видео

В Дагестане 27-летний водитель «Жигулей» устроил GTA-заезд и сбил дежурившего автоинспектора. Видео с места событий, на которое попал нарушитель, опубликовано в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как россиянин мчится на «Жигулях» с превышением скорости. Мужчину пытается остановить инспектор ДПС, однако тот не реагирует на просьбу сотрудника и сбивает его.

По сведениям Shot, все произошло на Привокзальной улице. Водитель-нарушитель попытался скрыться, но сотрудники полиции настигли его у поселка Хутор. Выяснилось, что водитель передвигался на летней резине. В результате преследования его машина вылетела в огород.

В настоящее время в отношении дагестанца завели дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Известно, что автоинспектора госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

В декабре в Республике Алтай пьяный несовершеннолетний подросток также угнал иномарку, сбил пешехода на тротуаре в селе Соузга и скрылся. На кадрах было видно, что угнанный автомобиль движется по встречной полосе и обочине, иногда едет по дороге «змейкой». Водитель устраивал аварийные ситуации, съезжал в кювет, но продолжал движение.