Сын Плющенко пожаловался на травму

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр пожаловался на травму колена. В публикации в своем Instagram Плющенко-младший, известный как Гном Гномыч, рассказал, что по рекомендации медиков был вынужден уменьшить физические нагрузки.

Девятилетний фигурист написал, что нынешний сезон оказался для него сложным. «То руку сломал, потом переболел гриппом. Сейчас травмировал колено, ездил на МРТ», — посетовал Плющенко-младший.

По словам сына знаменитого спортсмена, врачи рекомендовали ему уменьшить физические нагрузки на неделю. Из-за этого тренировки юного фигуриста претерпели изменения. «Хожу только скользить, прыгать и вращаться пока нельзя», — добавил он.

Ранее сообщалось, что полиция завела дело о клевете на рассказавших о предполагаемом психическом расстройстве Гном Гномыча. Виновнику может грозить до двух миллионов рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Публикация о том, что Александр Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера, появилась в StarHit в мае 2020 года. Родители фигуриста опровергли эту информацию и раскритиковали журналистов. Позже бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов извинился перед семьей Плющенко. Тем не менее мать Гном Гномыча, продюсер Яна Рудковская, подала на издание в суд.