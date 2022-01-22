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На Украине рассказали об унизительных для Германии поставках оружия из Британии

Политолог Романенко: поставки оружия из Британии Киеву в обход ФРГ будут унижением Берлина

Кадр: страница Минобороны Украины в Facebook

Новые поставки оружия из Британии на Украину в обход Германии станут «унижением» для Берлина. Такое мнение порталу «Главред» высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он указал на то, что 18 января транспортный самолет Королевских ВВС прибыл в Киев с грузом легкого противотанкового оружия, минуя воздушное пространство ФРГ, выступающую против поставок вооружений Украине. Политолог выразил уверенность, что украинские власти выстроили этот маршрут еще в декабре, и с каждой задействованной стороной проводились необходимые переговоры.

«[Немцам] и русским специально показали, что решение есть, и они ничего с этим не сделают. И что этим маршрутом очень быстро перебросят все необходимое. Если будут новые поставки из Британии, и Германию опять будут облетать — это откровенное унижение для Берлина», — заявил Романенко.

21 января стало известно, что на Украину прибыли 30 солдат из элитных подразделений армии Великобритании. Британские военные привезли с собой около двух тысяч противотанковых ракет и обучат обращаться с ними украинцев. Поставки на Украину прошли в рамках операции «Орбиталь».

В Москве о составе груза, судя по всему, знали раньше. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что России известно о шести рейсах ВВС Великобритании, которыми вооруженным силам Украины привезли переносные противотанковые комплексы.

Очередная поставка британских вооружений на Украину прошла на фоне нарастающего внимания украинских и западных политиков к якобы планируемому вторжению российских войск на территорию республики. В Киеве по этому поводу даже разослали инструкции на случай войны.

Марина Совина
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