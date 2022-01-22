Путин и Пашинян созвонились

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонную беседу. Об этом в субботу, 22 января, сообщается на сайте Кремля.

Как отмечается, лидеры стран созвонились по инициативе армянской стороны. В ходе телефонного разговора главы государств обсудили реализацию договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. В частности, были затронуты вопросы делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ», — отметили в Кремле.

Кроме того, Путин кратко проинформировал Пашиняна о ходе переговоров Москвы с Вашингтоном и его союзниками по гарантиям безопасности.

В 1991 году Нагорный Карабах, преимущественно населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, пытавшегося вернуть его силой. В 1994-м Армения, Азербайджан и НКР заключили перемирие, которое позже периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и НКР начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокации. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана приняли заявление о прекращении огня. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть потерянных в 1990-х годах территорий.