В Совфеде нашли способ ответить на враждебные заявления президента Молдавии

Сенатор Алексей Пушков рассказал о способе ответить на враждебные высказывания президента Молдавии Майи Санду в адрес России. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны», — отметил член Совфеда.

Пушков подчеркнул, что при таких антироссийских высказываниях президента Молдавии у России нет никаких причин входить в сложное финансовое положение Кишинева и идти на уступки. Он заявил, что в таком случае за газ надо платить, а где Санду возьмет на это деньги — ее дело, а не Москвы.

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в том, что она направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу обрести независимость от СССР. По ее словам, война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода из Советского Союза Молдавской Республики.

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

