Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде нашли способ ответить на враждебные заявления президента Молдавии

Сенатор Пушков призвал прекратить уступки по газу для Молдавии после слов Санду о России
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков рассказал о способе ответить на враждебные высказывания президента Молдавии Майи Санду в адрес России. Об этом он написал в своем Telegram-аккаунте.

«И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны», — отметил член Совфеда.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

Пушков подчеркнул, что при таких антироссийских высказываниях президента Молдавии у России нет никаких причин входить в сложное финансовое положение Кишинева и идти на уступки. Он заявил, что в таком случае за газ надо платить, а где Санду возьмет на это деньги — ее дело, а не Москвы.

Ранее президент Молдавии обвинила Россию в том, что она направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу обрести независимость от СССР. По ее словам, война в Приднестровье была попыткой остановить процесс выхода из Советского Союза Молдавской Республики.

Парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) на 60 дней из-за риска остановки поставок газа от российского «Газпрома». 20 января «Молдовагаз» вовремя перечислила очередной платеж «Газпрому» с авансом за январь, после того как «Газпром» предупредил о приостановке поставок в том случае, если деньги не поступят к этому сроку.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил семье бывшего чеченского судьи тюрьмой или местом под землей
Врач объяснила необходимость чаще проветривать помещения в пандемию
Египет изменил правила въезда в страну
Россиянка утонула в крещенской купели на глазах своих детей
В Совфеде нашли способ ответить на враждебные заявления президента Молдавии
Москалькова попросила прокуратуру проверить ситуацию с супругой чеченского судьи
Потолок рухнул на москвича в его квартире
На Украине сократили перечень предполагающих воинский учет женщин профессий
Умер актер из сериала «Ранетки» Арнис Лицитис
Постпред США в ООН раскрыла условие для военных мер против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter