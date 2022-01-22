Жулин высказался о завершении карьеры лидерами сборной России в танцах на льду

Тренер Александр Жулин рассказал о том, завершат ли карьеру после Олимпиады-2022 фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Пойдут ли они на следующий олимпийский цикл? Никите 30 лет, Вике 26. Я думаю, что закончат», — поделился Жулин. При этом он отметил, что будет безумно рад, если пара решит продолжить карьеру. Он назвал лидеров сборной России в танцах на льду уникальной парой и признался, что обожает их.

Жулин заявил, что для пары Олимпийские игры в Пекине станут вершиной карьеры. «Я думаю, они положат все, как и их тренер в лице меня, для того, чтобы получить максимальный результат», — подчеркнул он.

15 января Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы. Фигуристы заработали за выступление 217,96 балла и подтвердили титул, завоеванный в 2020 году.

В марте 2021 года пара впервые выиграла чемпионат мира. В танцах на льду представители России не были чемпионами мира 12 лет.