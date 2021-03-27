Россияне Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду

Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали золото в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Россияне продемонстрировали произвольный танец в субботу, 27 марта, и получили за прокат 133,02 балла. В сумме спортсмены набрали 221,17 балла. В этом виде программы представители России не были чемпионами мира 12 лет.

Второе место заняла пара из США Закари Донохью / Мэдисон Хаббелл. На третьей позиции расположились канадцы Пайпер Джиллс / Поль Пуарье.

Танцы на льду завершили программу чемпионата мира. Россияне остались без золота только в мужском одиночном катании. У женщин победу одержала Анна Щербакова, а соревновании пар первенствовали Александр Галлямов и Анастасия Мишина.