Российские врачи пожаловались на новую униформу

Российские медсестры и врачи массово пожаловались на качество униформы бренда Bosco. Об этом сообщает Baza.

Известно, что в 2021 году для сотрудников столичных больниц ввели единую форму, созданную «по государственным стандартам с использованием качественных материалов». Отмечается, что производством одежды занималась компания Bosco, которая ранее шила вещи для российских олимпийцев.

По словам медиков, новая униформа изготовлена из синтетической ткани, которая сильно линяет, мнется, липнет к телу, вызывает аллергию и красит воду при стирке. Кроме того, доктора отмечают, что костюмы и халаты выполнены из просвечивающего материала, из-под которого видно нижнее белье.

По информации издания, врачам приходится получать униформу в экипировочном центре Bosco по специальному направлению, которое выдается к определенному времени. В связи с этим специалисты тратят на поездку на склад за униформой свободное от работы время.

В заключение медики выразили недовольство тем, что руководство Bosco обещало выдавать халаты и костюмы необходимого размера, однако чаще всего формы нужного размера нет в наличии. По этой причине врачам и медсестрам приходится работать в широкой медицинской одежде.

В марте 2020 года на обложку британской версии глянцевого журнала Grazia впервые попали обычные медицинские работницы. В фотосессии приняли участие реаниматолог, врач скорой помощи, старшая медсестра и фельдшер. Женщины попозировали в медицинской униформе и дали интервью, рассказав о сложностях, с которыми сталкиваются на работе в связи с пандемией коронавируса.