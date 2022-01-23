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В Брюсселе участники марша за свободу призвали к отставке правительства

Демонстранты в Брюсселе призвали к отставке правительства за нарушение конституции

Фото: Johanna Geron / Reuters

Демонстранты, вышедшие в столице Бельгии Брюсселе на марш за свободу, призвали к отставке правительства за нарушение конституции. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, ТАСС.

Протестующие озвучили петицию с таким требованием в Парке Пятидесятилетия на митинге, которым завершился марш за свободу. По мнению большинства граждан европейского города, правительству королевства необходимо подать в отставку, а в Бельгии следует провести внеочередные выборы, пояснили участники демонстрации.

Накануне сообщалось о начале столкновений в Брюсселе между протестующими и полицейскими. Уточнялось, что на улицах европейского города проходят акции протеста против антиковидных мер. Сообщается, что в Европейском квартале бельгийской столицы применили водометы и слезоточивый газ. По словам стражей порядка, задержаны до десяти человек.

В декабре 2021 года бельгийцы уже проводили акции протеста против коронавирусных ограничений. Сотни людей прошли маршем по центру Брюсселя 5 декабря в знак протеста против ужесточения мер. С криками «Свобода! Свобода!» и транспарантами с надписью «Вместе за нашу свободу, права и наших детей» люди прошествовали к штаб-квартире Европейского Союза.

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Анна Щербакова
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