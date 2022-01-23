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Российский биатлонист оценил слова о нехватке дружественной атмосферы в сборной

Серохвостов о словах о недостатке дружественной атмосферы в сборной России: были в шоке

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский биатлонист Даниил Серохвостов не согласился с партнером по команде Антоном Бабиковым, который пожаловался на недостаток дружественной атмосферы в сборной страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что услышал слова спортсмена в телетрансляции масс-старта на этапе кубка мира в итальянском Антхольце, которую смотрел вместе с другим россиянином — Каримом Халили. «Немного были в шоке от его слов. Мы каждый вечер проводим вместе, на сборах и этапах вместе. Не знаю, почему он так сказал», — заявил Серохвостов.

Россиянин также предположил, что Бабиков не имел в виду отношения между спортсменами. По мнению Серохвостова, биатлонист мог говорить о персонале, тренерах и представительницах женской сборной.

Бабиков высказался 22 января. Днем позже спортсмен вместе с Серохвостовым, Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым завоевал серебряную медаль в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

Алексей Гусев
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