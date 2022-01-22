Российский биатлонист пожаловался на нехватку дружественной атмосферы в команде

Российский биатлонист Антон Бабиков пожаловался на нехватку дружеского общения в сборной страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Между нами нет конфликтов. Но команде не хватает дружественной атмосферы, мы не можем просто сесть и поговорить на отвлеченные темы», — поделился спортсмен. Он отметил, что перед Олимпиадой все слишком напряжены. По мнению Бабикова, кто-то должен объединить всю команду.

Биатлонист также рассказал о возможности попасть на Олимпийские игры в Пекине. «Жива ли во мне надежда попасть на Олимпиаду? Отбор-то уже пройден. Шанс поехать на Игры, конечно, всегда есть, но это уже не про отбор на соревнования, а про волю случая», — подчеркнул он.

20 января Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Он прошел все четыре рубежа без промахов за 49 минут 46,8 секунды.

17 января Бабиков не попал в основной состав сборной на Игры-2022. Спортсмен остался в запасе вместе с Александром Поварницыным.

Соревнования биатлонистов на Олимпиаде пройдут с 5 по 19 февраля. Спортсмены разыграют 11 комплектов наград.