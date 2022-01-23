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Мощный пожар на крыше американского небоскреба попал на видео

На крыше бизнес-центра Commerce Square в Филадельфии произошел мощный пожар

В деловом районе американского города Филадельфия произошел мощный пожар. Происшествие попало на видео, его опубликовал Telegram-канал SHOT.

На размещенных в сети кадрах видна крыша одного из бизнес-центров, расположенных на Торговой площади, — Commerce Square. Из окон верхних этажей валят темно-серые клубы дыма, а внутри здания бушует пламя.

Экстренные службы начали эвакуацию небоскреба. Информации о пострадавших не поступало.

Мария Гейн
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