Мощный пожар на крыше американского небоскреба попал на видео
На крыше бизнес-центра Commerce Square в Филадельфии произошел мощный пожар
В деловом районе американского города Филадельфия произошел мощный пожар. Происшествие попало на видео, его опубликовал Telegram-канал SHOT.
На размещенных в сети кадрах видна крыша одного из бизнес-центров, расположенных на Торговой площади, — Commerce Square. Из окон верхних этажей валят темно-серые клубы дыма, а внутри здания бушует пламя.
Экстренные службы начали эвакуацию небоскреба. Информации о пострадавших не поступало.