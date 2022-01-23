Мужчина решил выгнать из дома дочь из-за отказа выполнять его требование

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил выгнать из дома дочь из-за отказа выполнять его требование. Он рассказал, что разрешил девушке переехать к нему при условии, что она устроится на работу и будет помогать с оплатой счетов, но она не выполнила обещание.

Автор поста рассказал, пару месяцев назад позволил своей 19-летней дочери жить с ним и его женой, но потребовал, чтобы она нашла работу и помогала оплачивать счета. Девушка согласилась выполнить это требование. «В течение всего декабря мы постоянно спрашивали ее о том, на какие вакансии она подала заявку, и интересовались, были ли она на собеседованиях», — рассказал герой истории. По его словам, дочь агрессивно реагировала на эти вопросы и заявляла, что никто не хочет принимать ее на работу без опыта.

«За все время она прошла только три собеседования, два из которых не довела до результата, так как не хотела перезванивать работодателю и заполнять документы», — поделился рассказчик. Он также отметил, что его дочь обычно спит до двух часов дня и в свободное время играет в видеоигры. «Она делает все, но только не занимается устройством на работу», — пояснил он.

«Недавно ей предложили работу, и мы с женой сказали ей, что ей следует соглашаться, так как никто больше ей не перезванивает», — рассказал герой истории. По его словам, его дочь уже заполнила необходимые документы, для окончательного приема на работу ей оставалось пройти тест на наркотики, который нужно было сдать в месте в часе езды от их дома. «Моя дочь ненавидит водить машину, а в нашем районе не ходит общественный транспорт, поэтому она отказалась туда ехать», — добавил он.

По словам мужчины, тогда он поставил дочери условие: либо она садится в машину и едет сдавать тест, либо собирает вещи и переезжает. «Она сказала, что ей некуда идти. Мать не позволит ей жить с ней, родственники не пустят домой, и друзей у нее тоже нет», — передал он слова дочери. В ответ он потребовал соглашаться пойти на работу, пока она не получит другого предложения.

«Дочь сказала, что не может поехать туда, так как это слишком далеко, и она никогда не ездила по трассе. Она также попросила меня дать ей больше времени, чтобы найти другую работу», — высказался автор истории и добавил, что отказал ей. В ответ девушка обвинила отца в эгоизме и несправедливом отношении. «Она заявила, что никто другой не будет относиться к своему ребенку так, как я обращаюсь с ней», — пожаловался он.

В комментариях под постом пользователи разделились на два лагеря: одни посчитали, что поведение девушки связано с глубокой психологической травмой, другие поддержали автора истории. В дискуссию также вступил и сам автор. Он заверил комментаторов, что сделал все для того, чтобы помочь дочери устроиться на хорошую работу.