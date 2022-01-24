Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Круг добра» сможет закупать лекарства сразу после их регистрации в России

Фонд «Круг добра» получил право закупать лекарства сразу после регистрации в России

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Фонд «Круг добра» получил возможность закупать лекарства до их поступления на рынок, сразу после регистрации в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что новые правила коснутся в том числе препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). «Мы начнем с темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения их необходимыми лекарствами. Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», — рассказал Мишустин.

В начале декабря в России зарегистрировали препарат «Золгенсма». Он является самым дорогостоящим лекарством от этого недуга в мире — стоимость одной инъекции составляет более 150 миллионов рублей. Ранее в России было зарегистрировано еще одно лекарство от СМА «Спинраза».

СМА является генетическим нервно-мышечным заболеванием, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к постоянно нарастающей мышечной слабости, которая начинается с мышц ног и всего тела. После заболевание доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
В Госдуме назвали условие введения локдауна при омикроне
В ПАСЕ воспротивились российской делегации
Малышева дала оценку популярному методу лечения
Украинский кризис помог швейцарскому франку
Украинский командующий пообещал «рвать русских голыми руками»
Девушка показала ужасные последствия лайфхака из TikTok для кожи
Названы негативные для США последствия отключения России от SWIFT
Звезду «Марша Турецкого» переведут из реанимации в ожоговое отделение
Названы районы Подмосковья с минимальным ростом цен на дома
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter