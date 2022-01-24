«Круг добра» сможет закупать лекарства сразу после их регистрации в России

Фонд «Круг добра» получил возможность закупать лекарства до их поступления на рынок, сразу после регистрации в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что новые правила коснутся в том числе препарата «Золгенсма» — самого дорогого лекарства в мире для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). «Мы начнем с темы поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Правительство продолжает совершенствовать систему обеспечения их необходимыми лекарствами. Подписано постановление, которое позволит созданному по инициативе президента фонду "Круг добра" закупать препараты сразу же после их регистрации в России, еще до того, как они поступят на рынок», — рассказал Мишустин.

В начале декабря в России зарегистрировали препарат «Золгенсма». Он является самым дорогостоящим лекарством от этого недуга в мире — стоимость одной инъекции составляет более 150 миллионов рублей. Ранее в России было зарегистрировано еще одно лекарство от СМА «Спинраза».

СМА является генетическим нервно-мышечным заболеванием, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. Это приводит к постоянно нарастающей мышечной слабости, которая начинается с мышц ног и всего тела. После заболевание доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.