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К программе СберСпасибо присоединились СберПраво и СберАвтоподписка

К программе СберСпасибо присоединились в качестве партнеров СберПраво и СберАвтоподписка

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнеров присоединился онлайн-сервис по решению юридических вопросов СберПраво и сервис по аренде автомобилей СберАвтоподписка, входящие в экосистему Сбера. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку и воспользоваться услугами сервисов. И при оплате услуг им также будут начислены бонусы.

В частности, при оплате любых юридических услуг СберПраво, клиенты получат 5 процентов от стоимости оплаты бонусами от СберСпасибо. А при заказе услуги накопленные бонусы можно потратить на почти полную ее стоимость — бонусы можно списать при совершении оплаты и покупка составит всего 1 рубль.

В сервисе СберАвтоподписка клиенты смогут обменять бонусы на скидку до 99 процентов от стоимости оплаты услуги, а за каждую совершенную покупку получат 1 процент от стоимости обратно.

Чтобы воспользоваться услугами, клиенту необходимо быть зарегистрированным участником программы СберСпасибо и проводить операции любой картой СберБанка.

«Мы рады, что возможности наших клиентов пополнились выгодными предложениями от партнеров СберПраво и СберАвтоподписка. На сегодняшний день программа лояльности уже включает в себя около 20 компаний экосистемы Сбера в качестве партнеров, — говорит Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо». — Уверен, что новые предложения также станут востребованы и актуальны среди наших участников, а мы продолжим создавать для них выгодные акции и дополнительные привилегии».

Зарегистрироваться в программе СберСпасибо можно на сайте или в мобильном приложении.

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Татьяна Романова
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