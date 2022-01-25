Стала известна реакция даркнета на аресты «русских хакеров»

Даркнет отреагировал на аресты «русских хакеров» серьезной «тревогой и даже ужасом». Об этом стало известно из исследования, подготовленного аналитиками компании Trustwave SpiderLabs.

Как выяснили эксперты, посетители теневых форумов пишут в комментариях, что не верят в надежность России как убежища от спецслужб США. Многие напуганы возможными совместными операциями американских и российских силовиков против киберпреступников. «Это (последние аресты киберпреступников в России, — прим. "Ленты.ру") серьезно меняет ситуацию. У меня нет никакого желания отправляться в тюрьму», — цитируют аналитики Trustwave SpiderLabs высказывание пользователя одной из даркнет-площадок.

Авторы исследования отмечают, что еще в ноябре 2021 многие пользователи даркнета предполагали, что в России готовится спецоперация против киберпреступников. Тогда посетители различных форумов призывали друг друга к осторожности. В качестве подтверждения Trustwave SpiderLabs выложили пост одного из посетителей даркнет-форума: Все, кто меняет (обналичивает полученные преступным путем прибыли от киберпреступлений, — прим. "Ленты.ру") в Москве или Питере, — прекращайте. ФБР уже в Москве, через менял кроют работяг-рансомварщиков (вычисляют членов хакерских группировок, распространяющих вымогательское ПО — прим. "Ленты.ру").

Отдельные обитатели даркнета заподозрили в связях со спецслужбами администраторов крупных теневых площадок. Других последние аресты натолкнули на мысли о переезде из России, а также о переносе киберпреступных операций в другие страны, в числе которых упоминались Индия, Китай, Израиль и государства Ближнего Востока.

Помимо этого, многие обитатели даркнета раскритиковали хакеров из группировки REvil за «чрезмерное хвастовство своими достижениями», которое, по мнению пользователей, и привело к краху хакерского сообщества. Аресты членов REvil в даркнете назвали «страшным прецедентом», многие призвали членов других киберпреступных объединений залечь на дно и повысить требования к собственной безопасности.

Аресты членов REvil проводились в нескольких регионах России. В результате были задержаны 14 человек. Всем им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). У арестованных было изъято 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 премиум-авто, купленных на доходы от незаконной деятельности.

Спустя неделю, 22 января, сотрудники ФСБ России при содействии правоохранительных органов США задержали в Москве возможного основателя международной хакерской группы The Infraud Organization Андрея Новака и трех других предполагаемых членов организации. Основным способом заработка для них были кражи данных кредитных карт и их использование.